Raymond Crabbé zal gemist worden Vanessa Dekeyzer

04 december 2019

Een Tiens icoon Raymond Crabbé is niet meer. Hij overleed aan een hartstilstand als gevolg van aanslepende gezondheidsproblemen. Raymond was de zoon van de bekende Tiense schilder Mil Crabbé. Hij was een ondernemend man, bekend van onder meer de Opera in de Spiegelstraat.