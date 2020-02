Radiomaker Vincent Byloo doet oproep: “Maak van de Hamelendreef de Mary Anderson-laan” Vanessa Dekeyzer

10 februari 2020

16u36 0 Tienen In het Radio 1-programma De Wereld van Sofie deed Vincent Byloo een warme oproep naar de Tienenaar om de Hamelendreef om te dopen tot Mary Anderson-laan. Mary Anderson is de uitvinder van de ruitenwisser, maar zij kreeg geen enkele erkenning hiervoor. “Maar het is dus wel dankzij haar dat er bij Bosch in Tienen 900 arbeiders tewerkgesteld zijn om elk jaar 350.000 exemplaren van háár uitvinding te maken”, zegt Vincent.

In haar programma De Wereld van Sofie pleit Sofie Lemaire voor meer vrouwelijke straatnamen. In de vorige uitzending op Radio 1 werd er al door zanger Guy Swinnen (The Scabs) voorgesteld om in Diest een Marieke Vervoort-straat te introduceren. Maandagochtend stelde Vincent Byloo dan weer voor om in Tienen de Hamelendreef een nieuwe naam te geven: namelijk de Mary Anderson-laan.

Wie is die Mary Anderson dan eigenlijk? “Zij is een Amerikaanse die begin 20ste eeuw op een ijskoude winterdag een taxi neemt in New York. Het is zo hevig aan het sneeuwen dat de taxichauffeur om de honderd meter moet uitstappen om de opgehoopte sneeuw van zijn voorruit te vegen. Mary Anderson vindt dat toch wel heel omslachtig, en bovendien zit ze die hele taxirit in een vreselijke tocht omdat die taxichauffeur om de haverklap zijn portier openzwaait. Ze duikt diezelfde avond nog in haar schetsboek en tekent de eerste ruitenwisser, een borstel die je van de binnenkant van de auto kan bedienen. Ze neemt een patent op haar ruitenwisser in 1903, maar niet één autoconstructeur is geïnteresseerd in haar idee. Ruitenwissers zijn pas na lang haar dood een standaard optie geworden. En Mary Anderson heeft nooit erkenning gekregen voor haar uitvinding, laat staan geld”, legt Vincent Byloo uit in het programma.

Je zou dus verkeerdelijk kunnen denken dat de ruitenwisser uitgevonden werd door Robert Bosch, de oprichter van de Duitse technologiereus Bosch, met Belgische vestiging in Tienen. Daar maken ze elk jaar 350.000 ruitenwissers. “Nee dus, de ruitenwisser is uitgevonden door een vrouw, een vrouw die daar nooit één frank aan verdiend heeft en dus zou zij wel wat meer eer mogen krijgen in de vorm van een gepaste straatnaam op de locatie waar Bosch gelegen is.”

Goede suggestie

“Ik vind dat we ook in Tienen werk moeten maken van minstens één vrouwelijke straatnaam”, reageert Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Mary Anderson is een goede suggestie. Ik zal dit overleggen met Bosch om te zien wat zij ervan vinden. Maar er zijn nog wel andere vrouwen die een belangrijke rol gespeeld hebben in onze Tiense geschiedenis. Dat moeten we verder onderzoeken. We moeten er ook rekening mee houden dat een straatnaamwijziging heel wat administratieve rompslomp met zich meebrengt, dus misschien moeten we eerder kijken naar ‘nieuwe’ straten.”