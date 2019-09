Raadslid Tony Struyven (Vlaams Belang) wil dat Gilainstraat en Waaibergstraat fietsstraten worden Vanessa Dekeyzer

30 september 2019

18u11 20 Tienen “Maak van de Gilainstraat en Waaiberg fietsstraten.” Dat is het voorstel van Vlaams Belang raadslid Tony Struyven. Hij vindt de schoolomgevingen van de VIA Campus en het Atheneum te gevaarlijk. Bevoegd schepen Paul De Cort (Groen) begrijpt de ongerustheid van raadslid Struyven. “We zijn volop bezig met de aanpassing van het circulatieplan.”

“Elke dag opnieuw is het een grote chaos aan de schoolpoorten in het Tiense”, zegt raadslid Struyven. “Dat is niet geheel onlogisch als je weet dat er 6.500 leerlingen op hetzelfde moment naar school gaan. Maar in de Waaibergstraat en de Gilainstraat, waar respectievelijk de VIA-scholen en het Atheneum gevestigd zijn, is de toestand voor en na schooluren naar mijn oordeel niet houdbaar. Je zit daar met maar liefst twaalf buslijnen en die bussen rijden in beide richtingen. Dat is levensgevaarlijk voor de fietsende studenten.”

“Als je leerlingen wil aansporen om met de fiets naar school te komen, moet je zorgen dat dit veilig kan”, gaat Tony verder. “Mijn voorstel is dan ook om van de Waaiberg en de Gilainstraat fietsstraten te maken. Zo hebben fietsers altijd voorrang en mogen ze niet ingehaald worden door automobilisten. De bussen zou ik volledig verbannen uit beide straten. Het gaat om vier bushaltes. Maak gebruik van de bushaltes aan de Vesten en de studenten kunnen van daaruit makkelijk en rustig naar hun school wandelen.”

Ongeluk

Schepen Paul De Cort luisterde aandachtig naar het voorstel van Tony Struyven. “We zijn druk bezig met het bekijken hoe het inderdaad veiliger moet kunnen om naar school te fietsen. Daarbij kijken we niet alleen naar de centrumstraten, maar ook naar de toegangswegen. Vorige week was er bijvoorbeeld een fietsongeval op de Diestsesteenweg, waarbij een scholiere werd aangereden door een vrachtwagen. Ik was daar erg door aangedaan. We moeten absoluut vechten tegen deze onaanvaardbare situatie!”

Ongeveer een maand geleden vroeg schepen De Cort advies aan de bevoegde politiediensten wat betreft de uitvoerbaarheid van meer fietsstraten in Tienen. “Ik wacht nu op antwoord. Ingrijpende veranderingen wat betreft het optimaliseren van het circulatieplan moet in de globaliteit van de ontwikkeling van de scholencampus bekeken worden. Daarnaast moeten we zeker verder werken aan een modal shift, die toch al duidelijk in gang is gezet. Zo vernamen we bijvoorbeeld dat er slechts een handvol leerlingen in de provinciale school PISO met de auto gebracht wordt. De rest komt met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet. Als stad kunnen en moeten wij die trend op vlak van verkeersveiligheid ondersteunen.”