Raadslid Jean Defau (sp.a) wil dat elk kind uit basis-en secundair onderwijs eigen laptop ter beschikking heeft Vanessa Dekeyzer

02 juni 2020

14u43 0 Tienen Jean Defau, gemeenteraadslid voor oppositiepartij sp.a, is van mening dat elk kind in Tienen recht heeft op een laptop. “Of de stad, of de Vlaamse overheid moet hiervoor zorgen.”

Het inzamelproject voor laptops voor de Tiense scholen is een enorm succes. Het Lokaal Overleg Platform basisonderwijs en secundair onderwijs, de Kringwinkel Hageland, RISO vzw en de stad Tienen lanceerden dit project, samen met een crowdfunding. “Ik juich deze initiatieven zeker toe, maar we zijn nog niet aan de 200 laptops en de 10.000 euro, die nodig zijn opdat elk kind op een goede manier afstandsonderwijs kan volgen”, aldus raadslid Defau.

Regiefunctie

Op de laatste gemeenteraad riep hij het stadsbestuur op om er tegen 1 september, bij de start van het nieuwe schooljaar, voor te zorgen dat elk kind van het basis-en secundair onderwijs een laptop heeft. “De stad kan hier een regiefunctie in opnemen en ofwel zelf middelen voorzien om dit doel te bereiken, ofwel de Vlaamse overheid middelen vragen. We hebben in deze coronacrisis duidelijk gezien dat er heel wat gezinnen zijn in onze stad die het financieel niet makkelijk hebben om zo’n laptop aan te kopen en deze ook fatsoenlijk te laten werken. Nochtans is dit een onmisbare tool voor de studenten in deze hedendaagse maatschappij.”