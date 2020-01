Raadsel hoe dieven woning binnen raken en aan de haal gaan met playstation Kristien Bollen

30 januari 2020

11u55 1

Bewoners van een huis in de Hoegaardenstraat in Tienen stelden woensdag rond 12.55 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Hoe de dieven de woning konden binnen dringen is niet geweten, politie kon nergens braaksporen aantreffen. Er werd op het eerste zicht een playstation met een twaalftal spelletjes en twee controllers gestolen. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders.