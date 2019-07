PVDA voerde actie tegen permanente minimale dienstverlening aan de stationsloketten Vanessa Dekeyzer

05 juli 2019

15u38 0 Tienen De linkse partij PVDA voerde vrijdagochtend actie aan het station in Tienen. De partij hekelt de permanente minimale dienstverlening aan de stationsloketten. De NMBS beslist de openingsuren van haar loketten te verminderen in 74 Belgische stations, waarvan vijf in Vlaams-Brabant.

Vanaf 5 augustus worden de openingsuren van de loketten in Leuven en Diest ingekrompen tijdens de weekdagen. In Aarschot, Leuven, Tienen en Vilvoorde worden de openingsuren tijdens het weekend ingekort. Sander Vandecapelle, voorzitter van de PVDA in Vlaams-Brabant, vindt de beslissing onbegrijpelijk. “Dat de NMBS op dit moment beslist om te snoeien in de dienstverlening aan de loketten in 74 stations is een compleet fout signaal. Wanneer er steeds meer mensen vastzitten in de file en de klimaatproblematiek steeds ernstiger wordt, is een kwaliteitsvol en toegankelijke aanbod van treindiensten meer dan ooit nodig. We moeten de mensen juist kunnen overtuigen om de trein en andere vormen van openbaar vervoer te nemen. Dat doe je door de dienstverlening van de treinen uit te breiden en niet door in termen te denken van opbrengst en rendement.”

Volgens de PVDA laten de ticketautomaten het vaak afweten. “Het gaat daarnaast ook over de mensen die deze loketten bemannen. Een loketbediende heeft niet enkel een rol als verkoper van tickets, maar ook een sociale rol. Zij lichten de reizigers in over het kortste traject dat ze kunnen nemen en over de meest voordelige formule voor hun reis en helpen mensen die niet altijd even goed overweg kunnen met een ticketautomaat. Zo vertellen loketbedienden mij dat ze meer dan eens oudere klanten bijstaan om tickets te kopen of mensen die niet kunnen lezen of schrijven. Een inkorting van de openingsuren van loketten betekent meteen ook een beperking van die sociale rol. Een automaat kan die rol nooit overnemen”, besluit Vandecapelle.