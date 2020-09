PVDA fietst langs ‘miljonairsroute’ om te ijveren voor eenmalige coronataks op grote vermogens DDH

27 september 2020

18u05 0 Tienen PVDA Tienen ijvert voor een eenmalige coronataks van vijf procent op vermogens boven drie miljoen euro. Zo wil de partij dertien miljard euro ophalen om bij te dragen tot de financiële verliezen die de coronacrisis met zich meebracht. Om die eis kracht bij te zetten, organiseerden de PVDA’ers zondag een fietstocht langs de zogenaamde miljonairsroute, die het contrast moest aantonen tussen rijk en arm.

“De coronacrisis heeft er bij de gemiddelde Belg stevig ingehakt. Steeds meer inwoners kijken uit naar een nieuwe maand en het bijhorend loonstrookje. Terwijl we met zijn allen applaudisseerden voor de helden van de zorg, zag een kleine toplaag superrijken hun fortuin verder toenemen zonder risico. De gemiddelde Belg heeft al genoeg gegeven en daarom richten wij ons tot die toplaag”, zegt PVDA-voorzitster Anna-Maria Van Aerschot.

Contrast aantonen

Met de miljonairsroute wil de partij het schril contrast aantonen tussen rijk en arm. “Zo reden we bijvoorbeeld langs verenigingen die zich bekommeren om de armsten, maar ook langs de Tiense suikerraffinaderij, een vestiging van AB InBev en de Celismolen, die voordien eigendom was van een mandatenkampioen”, gaat Van Aerschot verder. “We viseren niemand, we willen vooral duidelijk maken dat niet de werkende klasse, maar de allerrijksten extra moeten tussenkomen. Door de coronacrisis worden de rijken nog rijker en de werkende klasse armer. Wij willen de gelijkheid herstellen en een coronataks is een eerste stap in de richting van een eerlijke belasting voor iedereen.”