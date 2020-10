Provincie wil fietssnelweg Leuven-Tienen, tussen Vertrijk en Kumtich, aanleggen DDH

17u11 0 Tienen De provincie Vlaams-Brabant start een studie om de fietssnelweg Leuven-Tienen, tussen Vertrijk en Kumtich, aan te leggen. Na de realisatie van de fietstunnel onder de Tiensesteenweg in Leuven, bekijkt ze nu hoe ze het traject tot in Tienen vlot kan trekken.

Op Leuvens grondgebied onderging de ‘kop’ van de F24-fietssnelweg Leuven-Tienen dit jaar een metamorfose dankzij de aanleg van de fietstunnel onder de Tiensesteenweg. Na deze tunnel vervolgt de route zijn weg via de Hoegaardestraat, die ook nog deels heraangelegd zal worden. Bovendien maakt de provincie binnenkort werk van de aanleg van het stuk tussen Meerdaalboslaan en de grens met Vertrijk, aan de Boststraat. De gemeente Bierbeek en Aquafin bestuderen momenteel ook nog de heraanleg van de Rijsmortelstraat maar zodra deze projecten gerealiseerd zijn zullen fietsers een vlotte verbinding hebben tussen station Vertrijk en station Leuven.

Probleem is dan nog het gedeelte tussen Vertrijk en Kumtich. “Om een vlotte fietsverbinding tussen Tienen en Leuven te voorzien, ontbreekt er nog steeds een belangrijke schakel: het stuk tussen Boststraat in Boutersem en de terrassen van Kumtich”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We gaan nu werk maken van het ontwerp en aanleg van deze missing link om zo de realisatie van de fietssnelweg richting Tienen te versnellen”.

De provincie stelde intussen het studiebureau SBE aan als ontwerper voor het traject van 4,6 kilometer. De studie die ze maken moet leiden tot een voorontwerp en de nodige ontwerpplannen. De provincie zal hierin optreden als bouwheer. “In het studiegebied liggen het natuurgebied van de Kleine Vondelbeek en de Snoekengracht. De provincie zal, samen met de gemeente Boutersem en Natuurpunt, de mogelijkheden onderzoeken om via een innovatief ontwerp de waardevolle natuur zo veel mogelijk te ontzien.”

Vlaams-Brabant zal in deze ook nauw samenwerken met Infrabel, Aquafin, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap Wegen en Verkeer. Voorlopig is het onmogelijk om in te schatten wanneer de route klaar zal zijn.