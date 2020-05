Provincie investeert 700.000 euro in de aanleg van twee nieuwe fietspaden. DDH

16 mei 2020

18u39 0 Tienen Tienen krijgt nieuwe fietspaden en de provincie Vlaams-Brabant investeert 700.000 euro in de de aanleg ervan.

Het gaat om fietspaden langs de Tassinstraat en de Hoxemsesteenweg. Vlaams-Brabant betaalt 433.000 euro voor de aanleg van dhet pad in de Tassinstraat en 267.000 euro voor dat langs de Hoxemsesteenweg.

Het project langs de Tassinstraat ligt op het bovenlokaal functioneel netwerk – dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt - en heeft een lengte van zo’n 800 meter. Er komt een enkelzijdig dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Op de overbrugging tussen de E40 en de spoorlijn zorgt een vangrail voor een extra beveiliging. Langs de Hoxemsesteenweg komt een recreatieve fietsverbinding van 1,3 kilometer met een enkelzijdig dubbelrichtingsfietspad van 2 meter breed.

Biggenruggen en anti-parkeerpaaltjes op veilige afstand zorgen ervoor dat het gemotoriseerde verkeer niet op het fietspad kan. Een aangepast wegprofiel wordt dan weer voorzien onder de brug van de E40 en de spoorlijn en er zal een maximale snelheid opgelegd worden zodat het fietspad zijn breedte van 2 meter kan behouden. “Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken en het is ook nog gezond en goed voor het milieu”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op krijgen en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. We subsidiëren ook gedeeltelijk recreatieve fietsverbindingen”.

De subsidies komen uit het zogenaamde Fietsfonds en de fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden, indien het voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting. Voor fietsinfrastructuur op het bovenlokaal recreatief fietsnetwerk, zoals het fietspad langs de Hoxemsesteenweg in Tienen, geldt een provinciale subsidie van 40%.