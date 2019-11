Protesterende Irakezen wikkelen hun vlag rond oorlogsmonument: “Onaanvaardbaar. Had ik het geweten, had ik deze actie verhinderd”, zegt burgemeester Partyka Vanessa Dekeyzer

21 november 2019

12u12 33 Tienen In Tienen vroeg ‘Irakezen in België’ woensdagnamiddag aandacht voor de massale protesten tegen corruptie en werkloosheid in Irak en dat gebeurde op de Kalkmarkt van Tienen, meerbepaald aan het standbeeld van De Gouden Madam. Heel was passanten vonden het niet gepast dat de actievoerders een Irakese vlag rond dit monument ter ere van de Tiense gesneuvelden en gedeporteerden van WOI wikkelden.

“Sinds begin oktober zijn er manifestaties in de grote steden van Irak. De nationale pers in België schenkt hier weinig aandacht aan. Behalve over het feit dat de Irakese overheid op haar eigen bevolking schiet, krijgen de mensen in België weinig informatie over het belang van deze vreedzame acties”, zegt Alasadi Rasha. “Nochtans is de positieve beweging die in Irak aan de gang is, mogelijk een belangrijke stap naar echter verandering in Irak. Hierover vertelt de pers in Europa veel te weinig. Daarom hebben we vandaag deze actie in Tienen gehouden.”

Daarbij werden Irakese thee en hapjes geserveerd, zoals dat ook gebeurt als eerbetoon in de Irakese traditie wanneer iemand is omgekomen die opkwam voor de mensenrechten. Maar de actievoerders wikkelden ook een Irakese vlag rond het monument De Gouden Madam en dat lag voor bepaalde passanten, zeker voor de wat ouderen, toch gevoelig. En ook bij de burgemeester schoot dit in het verkeerde keelgat. “Het schepencollege heeft toelating gegeven voor dit evenement op de Kalkmarkt, met daaraan de expliciete voorwaarde verbonden dat men niet aan het monument zou komen uit respect voor de oorlogsslachtoffers”, zegt Katrien Partyka (CD&V). “Het gebruiken van dit monument voor het ophangen van vlaggen, is onaanvaardbaar. Indien ik op de hoogte zou geweest zijn, had ik ze laten verwijderen.”