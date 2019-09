Programma Kweikersdag voorgesteld: “Tiense feestdag moet feest voor alle Tienenaars zijn” vdt

05 september 2019

15u54 0 Tienen Op 10 oktober viert Tienen feest op haar officiële feestdag, de Kweikersdag. De stad en opgewekTienen hebben weer heel wat in petto om er voor jong en oud een spektakel van te maken met ’t Schip als centrale locatie.

“Je mag je verwachten aan creatieve workshops, erfgoedwandelingen, Tiense lekkernijen, kunst, muziek en straattheater”, zegt Philippe Liesenborghs van opgewekTienen. “Een van de hoogtepunten wordt de Lazuur, de wedstrijd waarin wijken en deelgemeenten het tegen elkaar opnemen. De deelnemers leggen een parcours van 300 meter af tussen zwembad De Blyckaert en ’t Schip. Hierbij dragen ze een zelfgemaakt schaap op de schouders.”

“Ook niet te missen is de intrede van de Tiense reuzen”, gaat schepen Wim Bergé (CD&V) verder. “Tientallen gekostumeerde figuranten beelden omstreeks 20.30 uur knap uitgewerkte taferelen uit met in de hoofdrol de reuzen Jan, Mie, Tiske en Nieke. Samen zingen is een oeroud middel voor zorgeloosheid en samenhorigheid. En dat is precies wat we gaan doen om de avond af te sluiten. Met ‘Allez, Chantez!’ gaan we de nacht in en kijken we terug op wat ongetwijfeld een geslaagde Tiense feestdag was.”

Het volledige programma kan je terugvinden op de website van de stad Tienen.