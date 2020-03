Productie Bosch Tienen valt stil. “Gezondheid is en blijft voor ons prioritair” Vanessa Dekeyzer

18 maart 2020

19u57 111 Tienen Ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen legt vanaf deze avond de productie zo goed al stil. Dat is net vernomen vanuit vakbondsfront. “De opgelegde veiligheidsmaatregelen kunnen niet gegarandeerd worden.”

“Het is niet zozeer dat social distancing niet kon bewaard worden, maar het probleem stelde zich eerder bij de ploegenwissels”, klinkt het bij de vakbond. “Handvaten die je aanneemt, wanneer de mensen van de voorgaande ploeg die ook vastgenomen hebben. Het is maar een voorbeeld. Of voor de bedienden, klavieren van computers. Zowel arbeiders als bedienden waren daarom vragende partij om het werk stil te leggen.

De avondploeg heeft nog stilletje afgrond, maar de nachtshift gaat niet aan de slag. “Er is vraag naar vrijwilligers, een dertigtal, om toch enige productie op peil te houden, maar de vraag is wie daar op zal ingaan”, klinkt het bij de vakbond.

“De gezondheid van onze medewerkers is prioritair. De voorbije weken zijn al continu maatregelen genomen zodat veilig kon worden gewerkt”, reageert woordvoerder Bosch, Peter De Troch. “Om de gezondheid van onze medewerkers verder te garanderen, hebben we besloten om vanaf woensdag 18 maart 22 uur tot en met woensdag 1 april 22 uur de productie in alle afdelingen van Bosch Tienen te stoppen. De arbeiders van de productie en bedienden die rechtstreeks verbonden zijn met productie zullen in deze periode kunnen stempelen. We hebben daartoe aan de overheid alle aanvragen overgemaakt. Voor andere bedienden is thuiswerken mogelijk.”

“Omdat er vanuit onze klanten dringende vraag is naar rubber, en dit vooral vanuit China waar de bedrijven terug aan het opstarten zijn, wordt een grondig veiligheidsplan opgesteld zodat op vrijwillige basis vanaf 23 maart de productie van rubber kan worden herstart”, gaat De Troch verder. “Alle medewerkers zijn van deze maatregelen op de hoogte gebracht. We houden hen dagelijks op de hoogte van eventuele wijzigingen. Gezondheid is en blijft voor ons prioritair.”