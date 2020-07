Processieweg afgesloten voor terras Kristien Bollen

23 juli 2020

Vanaf vrijdag 24 juli tot en met zondag 30 augustus zal er elk weekend een terras geplaatst worden aan café De Korenbloem in de Processieweg in Hakendover. Omdat dit terras op de rijbaan zal staan, is het noodzakelijk de rijweg af te sluiten voor het verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Houbaertstraat en de Bosveldstraat. De Processieweg blijft wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand).