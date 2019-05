Prachtige prijzen voor FIFA 19-tornooi op Playstation Christian Hennuy

27 mei 2019

Bij Elektro Lefevre aan de Sliksteenvest 45 in Tienen wordt het Playstation FIFA 19-tornooi georganiseerd. Het evenement vindt plaats op zaterdag 1 juni van 16.30 uur tot 23 uur. Van 17 tot 20 uur is er het FIFA 19-tornooi op Playstation. Van 20 tot 23 uur volgt de finale van de Champions League tussen Liverpool en Tottenham op groot scherm. Voor het Playstation FIFA 19-tornooi kunnen zich veertig spelers inschrijven op www.elektro-lefevre.be. Er zijn knallers van prijzen zoals een Samsung Qled televisie 43inch en een, door Simon Mignolet himself, gehandtekend 22 Coffee Nespressotoestel. Er zijn drankjes en hapjes voorzien tijdens de finale van de Champions League.