Potstraat en deels Gallicstraat in Bost zaterdag afgesloten

13 december 2019



In Bost is er nu zaterdag een kerstmarkt. Om de organisatie in goede banen te leiden, zullen de Potstraat tussen de Hannuitsesteenweg en de Gallicstraat en de Gallicstraat tussen de Potstraat en de Sint-Odolphusstraat verkeers- en parkeervrij gemaakt worden vanaf 08.00 uur tot middernacht.