Populaire asielhond DJ heeft een nieuwe thuis. “Toen we hem in het filmpje zagen, ging ons hart meteen sneller slaan” Vanessa Dekeyzer

17 maart 2020

18u35 0 Tienen Asielhond DJ heeft een nieuwe thuis gevonden. Uiteindelijk kwamen er bij het Dierenasiel Tienen maar liefst 180 aanvragen binnen nadat het Eén-programma Vandaag een oproep ter adoptie van deze vierjarige Bordeauxdog deed. Een gezin uit Werchter trok aan het langste eind.

“Ik had wel verwacht dat onze mailbox heel wat verkeer zou moeten verwerken, maar dit aantal was een droomresultaat”, zegt Sébastien Tonneux van het Dierenasiel Tienen. “De kandidaten kwamen uit heel het land, zelfs uit Nederland. Veel van hen hadden ervaring met het ras of hadden al een Bordeauxdog. Zijn ras was duidelijk een belangrijke factor in zijn succes.”

Voor Sébastien en zijn team moest er een moeilijke beslissing genomen worden. “Gezien het grote aantal aanvragen waren we verplicht om keuzes te maken op basis van wat men op papier meegaf. Sommige mensen gaven beknopte info, andere bezorgden ons hele epistels met foto’s van hun huidige roedel. En er zaten prachtige verhalen tussen. Maar we konden onmogelijk elke kandidaat in het asiel ontvangen. We hebben de ‘topkandidaten’ uitgenodigd, persoonlijk kennisgemaakt en in contact gebracht met DJ. Daarna was het aan ons om de knoop door te hakken.”

Veel ruimte

DJ krijgt een nieuwe thuis bij een gezin in Werchter. “Er was onmiddellijk een mooie klik tussen zijn baasjes, hun kinderen en DJ”, zegt Sébastien. “We zagen altijd al een fantastische gezinshond in hem en deze kennismaking bevestigde dat 100 procent. En het gezin heeft ervaring met het ras, wat mooi meegenomen is. Hij gaat zelden tot nooit alleen zijn en enorm veel ruimte krijgen.”

“Een vriendin stuurde ons het filmpje van DJ in het programma Vandaag. Ze dacht meteen aan ons en wij hebben zo snel mogelijk gereageerd”, klinkt het bij het gezin. “Onze vorige hond, ook een Bordeauxdog, hebben we in april vorig jaar zeer plots moeten laten inslapen. Een zwaar verlies want Jane maakte echt deel uit van ons gezin. Als we DJ in het filmpje zagen, ging ons hart meteen sneller slaan. We zagen een schat van een hond en dat bleek ook meteen in ons bezoek aan DJ. Onze dochter is nog wat jong om het allemaal te beseffen maar onze zoon was erg enthousiast maar toch heel rustig bij de ontmoeting. Dat vond DJ wel aangenaam want je zag meteen wel connectie tussen die twee. Dat worden de beste maten!”

Forever home

Andere adopties bracht het verhaal van DJ helaas nog niet mee. “Nog niet, maar we hebben met een aantal mensen afgesproken om in de toekomst contact te houden indien we de mogelijkheid zien voor een mooie match”, zegt Sébastien. “Er waren namelijk zoveel positieve kandidaten die een asieldier een ‘forever home’ kunnen bezorgen. Hopelijk kunnen we zo een andere viervoeter snel en correct plaatsen. Daar draait het uiteindelijk allemaal om. De reportage op Eén heeft in de eerste plaats DJ in de kijker gezet. Maar we hopen dat dit mensen extra doet nadenken over adoptie en zo asieldieren over het hele land een kans krijgen.”

“Wij kunnen een adoptie alvast aanraden”, zegt het gezin uit Werchter. “ We zijn erg aangenaam onthaald in het asiel van Tienen. Veel respect voor wat deze mensen doen!”