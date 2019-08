Pop-up store French Made Pâtiserie krijgt vaste stek Kristien Bollenb

19 augustus 2019

14u48 16 Tienen Jennifer Paris (33) een dame met Franse roots uit Tienen runde in het oud-college van november tot juni een pop-uptearoom met cupcakes. Niet zomaar cupcakes, maar glutenvrije en vegan exemplaren. Het concept bleek een schot in de roos en Paris ging na haar pop-upavontuur op zoek naar een geschikt pand. In september opent ze haar eigen zaak.

Eigenlijk begon het verhaal al een jaar of vijf geleden. “Vrienden vroegen me al eens om patisserie op bestelling te maken. Ook kreeg ik zo nu en dan de vraag om iets glutenvrij te maken, omdat sommige een glutenintolerantie hebben”, vertelt Jennifer Paris die zelf alles naar hartelust mag eten.

Rijstmelk en zonnebloemolie

“Meer en meer mensen hebben een allergie. Vandaar dat ik besloot om de pop-up toe te spitsen op volledig glutenvrije en vegan gebakjes en koekjes”, zegt Jennifer. Maar hoe maak je zulke dingen zonder tarwe of dierlijke producten te gebruiken? “Ach, we gebruiken hiervoor plantaardige producten. Melk wordt vervangen door rijstmelk en boter door zonnebloemolie. Eieren zijn ook uit den boze en dan gebruik ik wat meer rijstmelk om de afwezigheid van eieren te compenseren”, vertelt Paris.

Groot pand

De pop-up van Paris kende succes. Het verhaal proefde naar meer en Paris ging op zoek naar een groot pand om haar eigen winkel met tearoom te beginnen. “We vonden een geschikte woning op het Torsinplein, pal in het centrum. Het huis, dat in de jaren ‘50 gebouwd werd als hotel en nadien een dokterspraktijk was, is heel ruim. Hier kan ik met mijn gezin wonen én op het gelijkvloers de winkel en tearoom uitbaten”.

Meer dan gebak

‘French Made Pâtiserie’ gaat in september van start ,maar Paris heeft nog andere plannen. De winkel zelf zal op vrijdag, zaterdag en zondag van 9 tot 17 uur open zijn. Elke zondag is er van 9 tot 13 uur brunch en van 14 tot 17 uur high tea: zoete en hartige kleine hapjes voor bij de thee. In de winkel kan je niet enkel taarten en patisserie vinden, maar ook zelfgemaakte callisons, macarons en donuts, en veganproducten zoals chocopasta en boterhambeleg op basis van groenten.

Workshop

Maar de gedreven Paris, die deze onderneming combineert met haar vaste job, heeft nog meer in petto. “We zijn de kelder, waar de keuken van het hotel was, aan het verbouwen. Er komt een atelier waar ik workshops zal geven. Tijdens de schoolperiode kunnen kinderen dan op woensdag van 14 tot 16 uur zelf zoetigheden komen maken. Twee zondagen per maand van 17.30 tot 21.30 uur kunnen volwassenen een cursus komen volgen. Tijdens de week kan je ‘French Made Pâtiserie’ inhuren voor bedrijfs- of privéfeestjes”, besluit Paris. Meer info over de cursussen en het volledige programma kan je terugvinden op de Facebookpagina van French Made Pâtiserie.