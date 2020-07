Pop-up brasserie voor de zomermaanden in feestzalen Vogelzang Dirk Desmet

01 juli 2020

15u47 0 Tienen Zaakvoerder Bert Geuvens (39) van feestzalen Vogelzang in Kumtich start donderdag 2 juli een pop up brasserie voor de zomermaanden. “In het najaar mogen we hopelijk weer feesten organiseren en kunnen we weer van start gaan met onze feestzalen maar voorlopig is de agenda zo goed als leeg. Ik moest echt iets gaan doen”.

Sinds de lockdown was ook Bert eraan voor de moeite en zag hij al zijn geplande feesten geannuleerd: “Veel mensen stellen meteen uit tot volgend jaar. Een dame van 90 die haar verjaardagsfeest hier wilde organiseren gaat zelfs wachten tot er een vaccin is. Ik begrijp haar hoor maar financieel is dat voor ons best lastig. Ik moest echt iets gaan doen want zelfs als er morgen meer dan 50 mensen toegelaten worden op een feest kan ik er niet meer toelaten zolang iedereen 4 vierkante meter ruimte moet hebben. Mijn grootste zaal is 200 vierkante meter. Ik had nooit verwacht dat het virus ons zo lang in de greep zou houden, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Normaal ontvangen wij hier op zaterdag en zondag zo’n 200 tot 300 mensen, de komende periode zijn er dat nog geen 200 op 2 maanden tijd”.

Daarom maakt de uitbater van zijn grootste zaal nu een tijdelijke brasserie. “We hebben ons terras ook uitgebreid en ik hoop op mooi weer want daar kan ik 80 mensen zetten. Op de middag hebben we een kleine kaart met vooral snacks zoals crocque-monsieur en spaghetti maar ’s avonds stellen we een uitgebreidere kaart voor en kan je hier ook mosselen en steak eten en proeven van ons bizonvlees. Ik heb zelf trouwens ook een tiental bizons staan”.

In de namiddag schepijs en pannenkoeken

In de namiddag serveert Bert trouwens ook pannenkoeken en schepijs en naast de pop-up brasserie bouwde hij intussen een heuse speeltuin. “Die grond is van een buur en ik mag die gebruiken waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. Tegen donderdagochtend moet het klaar zijn met een trampoline, een springkasteel, schommel en zandbak”.

De uitbater hoopt alvast op veel volk want grote feesten mogen organiseren zit er wellicht nog niet meteen in voor hem. “De agenda voor het najaar is zo goed als leeg. Wat zal er mogen rond kerst en nieuwjaar of zitten we tegen dan weer allemaal in ons eigen kot? Ik hoop in elk geval met de pop-up brasserie een kleine buffer op te bouwen maar ik hoop natuurlijk dat we in het najaar weer volop aan de slag kunnen in onze zalen want het is zeker niet de bedoeling om daarmee te stoppen”, besluit Bert.

De brasserie is vanaf 2 juli open van donderdag tot zondag en vind je langs de Leuvense Laan 534 in Kumtich.