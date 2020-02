Polly’s Ranch verwelkomt nieuwe therapiepony Birdy dankzij actie van zwemclub Trust Vanessa Dekeyzer

16 februari 2020

08u52 16 Tienen Zwemclub Trust uit Tienen hield in december een actie tijdens De Warmste Week voor de vzw Polly’s Ranch for Special Kids uit Zoutleeuw. Die werd een succes en met de centjes kon er een nieuwe therapiepony aangekocht worden.

“In november zijn we onverwacht onze therapiepony Tuurke verloren”, vertelt Polly. “Dat afscheid hakte er hier op de ranch zwaar in. En drie weken later moesten we ook plots afscheid nemen van onze Fjord Tambo. Voor beide dieren hebben we samen met de kids op de ranch een herdenking gehouden.”

Zwemclub Trust besloot de vzw een hart onder de riem te steken en organiseerde sponsorzwemmen voor het goede doel. Zowel de zwemschool met kids van 3 tot 14 jaar, het competitieteam en het ouderteam deden mee. De actie leverde het mooie bedrag van 2.516 euro op. En daarmee kon de vzw een nieuwe therapiepony kopen. “Het is Birdy geworden”, zegt Polly. “Een lieve achtjarige Welsh merrie, zowel opgeleerd in de koets als onder het zadel. Dit is voor onze kindjes een extra troef. Aangezien zij ook is opgeleerd op stem, kunnen kindjes die fysiek niet sterk genoeg zijn om hun beentjes te gebruiken, hun stem gebruiken en kunnen ze zo toch rijden. We zijn de zwemclub heel dankbaar , zonder hun actie was het niet mogelijk om Birdy aan te kopen.”