Politiezone Getevallei neemt ook deel aan de Bob-wintercampagne : Stoppen is blazen ! Kristien Bollen

28 november 2019

16u35 0 Tienen Politiezone Getevallei neemt ook deel aan de Bob-wintercampagne en zal op regelmatige basis controles uitvoeren inzake rijden onder invloed. Op deze manier wil de politiezone burgers sensibiliseren over het gevaar van rijden onder invloed en zal men tevens repressief optreden bij eventuele overtreders. Hou het veilig en zorg voor een Bob wanneer je een glaasje drinkt !

De controles die worden uitgevoerd zitten enerzijds vervat in de dagelijkse werking van de diensten (interventie, verkeer,…), anderzijds hanteert de politie het principe tijdens deze campagne van ‘stoppen is blazen’. Elk voertuig dat uit het verkeer wordt gehaald en onderworpen wordt aan een controle zal gecontroleerd worden op het rijden onder invloed.

Speciale acties

Daarnaast worden er ook specifieke controleacties gepland voor deze BOB-campagne. Zo werd er in november reeds één grote actie gehouden en werden er in december voorlopig reeds drie verschillende acties gepland. Bij deze acties wordt er gebruik gemaakt van snelle controledispositieven (die zich steeds verplaatsen), afgewisseld met vaste controledispositieven. Ook in de maand januari worden nog acties gepland door de verkeersdienst.

Tenslotte houden de interventieploegen tevens op verschillende tijdstippen een nachtelijke halte waarbij men consequent controleert op het rijden onder invloed.

Op ieder tijdstip

Zowel de reguliere werking als de specifieke acties worden op alle tijdstippen (dag en nacht, weekdagen en weekend) georganiseerd. Er wordt door de politiezone geïnvesteerd in verschillende acties en er is altijd (ook buiten de bob-campagne) een verhoogde waakzaamheid inzake het controleren van rijden onder invloed.