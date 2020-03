Politiezone Getevallei bestickert voertuigen in de strijd tegen corona Kristien Bollen

27 maart 2020

17u51 3

Burgers kunnen vanaf vandaag verschillende politievoertuigen opmerken die voorzien zijn van een speciale sticker: houd afstand van 1,5 meter. Deze stickers dienen als extra sensibilisering om afstand te bewaren en de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De politiezone wil hierbij toch nog eens extra benadrukken om de regels te respecteren en goed na te leven. Maak dus geen onnodige verplaatsingen, hou afstand en doe geen activiteiten in groep. “.Aan al onze burgers en particulieren die reeds alle maatregelen goed naleven, een welgemeende dank u wel, keep up the good work! #SamenMetRespect.”