Politie sluit cafés en legt (verjaardags)feestjes stil

23 maart 2020

13u10 3 Tienen Politie Getevallei (Tienen-Hoegaarden-Landen-Linter-Zoutleeuw) moest afgelopen weekend enkele malen tussenkomen. Zo was er het café in de Spiegelstraat in Tienen en een illegaal café in de Jodenstraat in Budingen, en er waren nog heel wat andere tussenkomsten nodig omdat mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden.

In een woning in het Park Passionisten in Tienen moest de politie vrijdagavond rond 22 uur een feestje stilleggen. De bewoner had drie vrienden uitgenodigd in zijn huis. Zaterdagnacht rond 4 uur moest politie tussenkomen in Houtem bij Hoegaarden. Ook daar werden vier personen die er niet thuis hoorden aangetroffen in een woning.

In het Vianderdomein in Tienen bleken zaterdagmiddag, ondanks het verbod, toch enkele hengelaars te vertoeven.

In een café op de Osseweg in Zoutleeuw zag men licht branden en hoorde men lawaai afkomstig van de biljart. De politie klopte aan, maar de zaak bleek op slot. Na verder aandringen deden de uitbaters open en verklaarden dat er niemand anders aanwezig was. Agenten merkten echter op dat er wat meer drank stond dan het aantal personen op het eerste zicht aanwezig. In de biljartzaal was er op dat ogenblik niemand te bespeuren. Wel verstopten zich drie personen, die er niet wonen, in de zetel in het privé-gedeelte.

Verjaardag

Op de Oplintersesteenweg in Tienen moest politie zaterdagavond rond 19.30 uur tussenkomen toen bleek dat er een verjaardagsfeestje van een kind aan de gang was. Er waren een tiental personen, waaronder enkele kinderen, aanwezig. Ook in strikt familieverband is dit niet toegelaten en de niet-bewoners moesten huiswaarts keren.

Ook in een appartement in de Eeuwfeeststraat in Tienen bleken zaterdagavond rond 22.30 uur enkele jongeren zin te hebben in een feestje. Politie trof er, buiten de bewoner, vier personen aan.

In de August Robeynslaan in Landen bleken klanten zondagvoormiddag rond 11.40 drank te nuttigen in een voedingswinkel. Verkoop van drank is toegestaan, maar men mag deze niet ter plaatse nuttigen.

Op het Sint-Genovevaplein in Tienen trof politie zondagnamiddag rond 17.10 uur drie personen aan bij een muurtje. Volgens hen hadden ze elkaar “toevallig net ontmoet” en hadden er “niet afgesproken”. Aan het aantal flesjes Duvel te zien, was dit moeilijk te geloven.

Politie stelde telkens de identiteit van deze personen vast. Zij kunnen zich verwachten aan een geldboete die oploopt tot 4.000 euro of een gevangenisstraf tot drie maanden.

