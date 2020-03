Politie moet tussenkomen in gezin wegens luide verbale discussie over...corona Kristien Bollen

23 maart 2020

17u34 0

De politie moest afgelopen weekend in de Admontstraat in Tienen tussenkomen in een gezin waar een hevige verbale discussie was. De ouders, zoon en grootmoeder raakten het niet eens en discussieerden luidkeels over de herkomst van ...... het coronavirus. Een agent kon gelukkig de gemoederen bedaren zodat het gezin en de buurt rustig kon binnen blijven.