Politie houdt grote zoekactie rond Gete in Tienen na verdacht overlijden in Tielt-Winge Kristien Bollen

06 augustus 2020

13u21 80

Aan de Geteweg in Tienen is momenteel een grote zoekactie bezig rond de rivier, de buurt is afgesloten. De Federale Gerechtelijke Politie en de Cel Vermiste Personen zijn sinds vanochtend ter plaatse. Er werd ook een helikopter de lucht ingestuurd om de buurt af te speuren.

Volgens het parket kadert de zoekactie in het onderzoek naar de dood van Erik Van Puymbroeck (64) uit Tielt-Winge. Die werd op 13 mei door een buurman dood aangetroffen op zijn oprit in de Stekstraat. Er werd eerst uit gegaan van een natuurlijk overlijden, maar na een autopsie bleken er aanwijzingen te zijn dat het ging om een verdacht overlijden. Daarop stelde het parket een onderzoeksrechter aan.

Naar wat de politie vanochtend precies op zoek was in de rivier, wil het parket voorlopig niet kwijt.

Later meer



