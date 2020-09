Politie herenigt eigenaar met konijn DDH KBG

15 september 2020

17u37 4 Tienen Het zal je maar gebeuren als agent, opgeroepen worden voor een loslopend konijn. Het gebeurde in Tienen en de ordehandhavers konden uiteindelijk het beest herenigen met zijn eigenaar.

Politie Getevallei werd dinsdag rond 12.45 uur in kennis gesteld van een loslopend konijn in de Houtemstraat in Tienen. Enkele agenten konden het grijze konijn vrij makkelijk vangen en brachten het pluizige diertje over naar het commissariaat. Dankzij een oproep via de sociale media kon men snel de eigenaar achterhalen. Die haalde in de namiddag zijn huisdier weer op.