Politie- en brandweermannen klappen voor het ziekenhuispersoneel Vanessa Dekeyzer en Kristien Bollen

14 april 2020

15u51 30 Tienen De politie van Tienen organiseerde dinsdagmiddag een steunactie voor de medewerkers van het Regionaal Ziekenhuis H.Hart Tienen. Het korps kwam naar de parking van campus Mariëndal om te applaudisseren.

Met een tiental voertuigen van de politie, een tweetal van de brandweer en zo’n 30 mensen van het korps zakte men af naar het ziekenhuis in de Kliniekstraat. “De vraag voor dit eerbetoon kwam van onze eigen medewerkers”, zegt zonechef Stephan Gilis. “We hebben op ons grondgebied één regionaal ziekenhuis, het RZ Tienen, en we dachten, aangezien we altijd goed samenwerken met de brandweer en de hulpverlening, dat het gepast was om deze actie te doen en zo het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken. Iedereen werkt hier keihard om mensen te helpen en te genezen en dat appreciëren we heel erg.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We willen het personeel graag de boodschap meegeven dat we aan hen denken”, gaat de zonechef verder. “Ze zijn niet alleen in deze moeilijke tijden.”

Ook het naar buiten gekomen ziekenhuispersoneel en de directeur Hans Struyven klapten op hun beurt enthousiast mee, voor de inspanningen die politie en brandweer vandaag en elke dag leveren. “We vonden dit eerbetoon een heel mooi gebaar en wij geven hier niet op hoor! Wij doen verder!”, besloot directeur Struyven.