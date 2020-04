Politie en brandweer moeten uitrukken voor loslopende paarden Kristien Bollen

15 april 2020



Aan de Veeweidestraat in Tienen werden dinsdagochtend rond 7.30 uur enkele loslopende paarden opgemerkt. De toegesnelde hulpdiensten, politie en brandweer, konden wat later in samenwerking met de eigenaar de zeven paarden terug op hun vertrouwde weide plaatsen.