Politie controleert komende maand op alcohol en gebruik van gsm aan het stuur

Kristien Bollen

28 augustus 2020

15u49 1 Tienen In september controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed en op afleiding aan het stuur. Hiermee wil de provincie samen met de lokale en federale politiediensten een vermindering van het aantal verkeersongevallen realiseren. Ook het parket werkt mee aan de controles.

“Blijvende controles op en aandacht voor de gevaarlijke fenomenen in het verkeer zijn nodig. In één op de tien verkeersongevallen met zwaargewonden of doden die in 2019 in Vlaams-Brabant gebeurden reed de bestuurder onder invloed van alcohol. Zelfs bij inname van kleine hoeveelheden vergroot alcohol het risico op een ongeval”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Verhoogd risico

Afleiding achter het stuur wordt aanzien als de nieuwe ‘killer’ in het verkeer. Bedienen van gsm of tablet aan het stuur leidt tot gevaarlijke situaties. Wie belt of sms’t tijdens het rijden, loopt tot vier keer meer risico om in een ongeval betrokken te raken. Wie afgeleid is, heeft immers een tragere reactiesnelheid en merkt veranderingen in verkeerssituaties later op. Zelfs handenvrij bellen is bijna even risicovol als bellen met de gsm in de hand.