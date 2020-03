Politie beboet café dat stiekem toch open is: 4.000 euro voor uitbater én vier aanwezigen! Geert Mertens Kristien Bollen

21 maart 2020

13u15 286 Tienen De politie van de zone Getevallei viel vrijdagavond binnen in een café in de Spiegelstraat in Tienen. De politie was te weten gekomen dat er stiekem, ondanks het coronaverbod, een lockdownfeestje werd georganiseerd. Dat bleek te kloppen. Zowel de uitbater als de vier aanwezigen werden op de bon geslingerd. Ze riskeren een boete die oploopt tot 4.000 euro of een gevangenisstraf tot drie maanden.

“We doen dit niet omdat we dit graag doen maar omdat het nodig is”, reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

“Het illegale feestje vond plaats achter gesloten deuren maar onze politie was het toch snel te weten gekomen”, legt ze uit. “Meestal blijven zo’n zaken nooit lang geheim. Zeker niet als mensen merken dat er binnen- en buiten wordt gestapt. Zowel de klanten als de cafébaas probeerden zich nog te verstoppen maar dat haalde niet meer uit. Er werden boetes uitgeschreven. Het café was illegaal geopend. De sensibiliseringsperiode is voorbij. We kunnen dit niet toelaten. Het brengt de gezondheid van de mensen in gevaar. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Effectieve straffen

Zowel de uitbater als de aanwezige klanten krijgen een boete. Die kan oplopen tot 4.000 euro en/of een gevangenisstraf tot drie maanden. “Feestjes zoals dit kunnen in deze tijd niet door de beugel”, gaat ze verder. “Dit voorval geeft duidelijk aan dat we overtredingen niet tolereren en dat er ook effectieve straffen zijn voor wie zich niet houdt aan de regels. Boetes die voorzien zijn door het parket zijn hier ook effectief uitgeschreven.”

Geen commentaar

Of er nog andere maatregelen zullen genomen worden, is niet bekend. “Iedereen moet zich strikt aan de opgelegde maatregelen houden voor het welzijn van iedereen”, klinkt het.

Of er nog meer gevallen in Tienen zijn? “Neen, dit was een uitzondering maar we blijven wel alert en we blijven actief controleren”, voegt de burgemeester eraan toe. In totaal zijn er in de politiezone ook acht patrouilles actief om te controleren of het coronaverbod overal wordt nageleefd.

De uitbater kregen we aan de lijn maar ontkende het voorval en wenste geen commentaar te geven.