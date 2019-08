Politie arresteert man die met wapen op straat loopt Kristien Bollen

27 augustus 2019

18u01

De politie Getevallei kreeg maandagavond rond 19.30 uur verschillende oproepen over een man die met een handvuurwapen op straat liep in de Gilainstraat; mensen voelden zich hierdoor bedreigd. De politie stelde uit veiligheidsoverweging een perimeter in en sloot de Gilainstraat af. Even later kon de politie een 32-jarige man uit Tienen, die aan de beschrijving voldeed, oppakken. Het wapen bleek hij niet op zak te hebben en had dit “ergens” weggestopt. De politie ging meteen op zoek naar het wapen. Pas tijdens zijn verhoor vertelde hij de agenten waar hij het wapen verstopt had. Het bleek een luchtdrukpistool te zijn.

De man bracht de nacht in de cel door; pas vanmorgen tijdens zijn verhoor gaf hij toe dat hij met een wapen rondliep en vertelde hij dat hij heel wat alcohol gedronken had. Hij ontkende wel dat hij iemand bedreigd zou hebben. De man was wel niet onder invloed van drugs. Op 10 oktober moet hij voor de correctionele rechtbank verschijnen omdat hij met een vrij verkrijgbaar wapen openlijk op straat liep en voor het uiten van bedreiging door gebaren. In tussentijd mocht hij wel gewoon naar huis.