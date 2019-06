Poëzievoordracht door Gilberte Vandeplas Christian Hennuy

03 juni 2019

Op woensdag 5 juni om 14.30 uur is er bij de vzw Vrije Sociaal Demoncratische Werken en LVZ, in het Democratenhuis, Leuvensestraat 79 in Tienen, een poëzievoordracht door Gilberte Vandeplas. André Moreau en medewerkers organiseren. Deelname 2 euro, taart en koffie inbegrepen. Best reserveren via 016/81.80.53. Elke eerste dinsdag van de maand is er vanaf 14 uur ook een praat- en kaartnamiddag in het Democratenhuis, de eerstvolgende op dinsdag 4 juni om 14 uur.