Poetsvrouw ontdekt inbraak in woning Kristien Bollen

22 juli 2019

21u31 3

Op de Konijnenbergstraat in Goetsenhoven bij Tienen stelde de poetsvrouw maandagmiddag rond 12.10 uur vast dat inbrekers een gaatje geboord hadden in een raam aan de achterzijde van de woning om binnen te dringen. Door de tijdelijke afwezigheid van de bewoners is het niet duidelijk of er effectief iets gestolen werd uit het huis.