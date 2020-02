Plooien bij Bosch Tienen gladgestreken: 7 nieuwe interimkrachten vanaf maandag Vanessa Dekeyzer

06 februari 2020

18u06 9 Tienen De stakingsdreiging bij ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen lijkt van de baan. Het overleg tussen bonden en directie is afgelopen en kende een positief einde.

Onderwerp van de discussie was de toegenomen werkdruk als gevolg van het schrappen van interimjobs. “Uit ervaring weten we dat wanneer het aantal interimmers onder de tien procent zakt, de vaste arbeiders een hogere werkdruk ervaren. Nu waren er bij Bosch nog nul interimkrachten aan het werk. Maar de directie heeft nu beloofd om er opnieuw aan te werven. Maandag gaan er al zeven aan de slag”, aldus Patrick Jordens van ACLVB. Ook over de afschaffing van het educatief verlof werd gepraat. “Ook daar hebben toegevingen van de directie gekregen en mogen de geplande opleidingen doorgaan”, zegt Patrick Jordens. “We zijn heel blij met de positieve medewerking van de directie. De volgende maanden zullen we nog verder bekijken hoe de werkdruk nog verlaagd kan worden.”