Playstation gestolen bij woninginbraak Kristien Bollen

26 februari 2020

12u48 3

Bewoners van een huis in de Ijzermolenstraat in Tienen stelden bij hun thuiskomst dinsdag rond 14.30 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders wisten zich toegang te verschaffen via de achterzijde. Op het eerste zicht werd er een playstation gestolen.