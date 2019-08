Plastic bekers of glazen pinten op evenementen? FC Binkom schrapt glazen pinten na incident met bierglas op Binkom Kermis Vanessa Dekeyzer

21 augustus 2019

16u20 11 Tienen FC Binkom, die al heel wat jaren met succes de Kermisfuif in Binkom organiseert, gaat niet langer drank in glas, maar wel in plastic bekers serveren. Dat is beslist nadat dj Gert Langendries op de fuif met een gebroken glas in de hals werd gestoken. Ook andere gemeenten en organisaties schakelen steeds meer over naar plastic bekers.

“Tot nu toe hadden we nog geen enkel incident gehad op onze kermis”, benadrukt Marc Veuchelen van de kermis FC Binkom. “Vroeger hebben we wel overwogen om in plastic bekers te tappen, maar op aanvraag van veel bezoekers hebben we ervoor gekozen om verder glazen pinten te gebruiken. Door dit incident zullen we onze mening herzien en bekijken hoe we best met plastic gaan werken.”

De kermis Hoeleden-Dries werkt op bepaalde dagen nog met glazen pinten, dan wel gekoppeld aan een streng veiligheidsbeleid, maar op fuiven, waar veel jeugd en risicogroepen verwacht worden, wordt er enkel gewerkt met plastic bekers voor bier en plastic flesjes voor frisdrank. “Die laatste mogen zelfs enkel verkocht worden zonder dop, zodat ze ook geen projectiel kunnen vormen voor mensen die er eventueel mee willen gooien”, zegt Pieter Boesmans van de organisatie. “Om altijd met plastic te werken, lijkt ons moeilijk, zeker in tijden wanneer men plastic van evenementen wil weren.”

Herbruikbaar

Op Rock Landen, dat eind augustus opnieuw plaatsvindt, worden al vijf jaar herbruikbare bekers gebruikt. “Deze worden nu ook gebruikt voor andere Landense evenementen”, zegt Jérôme Decaffmeyer. “Zo proberen we onze ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden.” Vanaf 2020 zal men verplicht bij evenementen en fuiven nog enkel recycleerbare bekers gebruiken. “Wij hebben op ons Sweet City Festival voor het eerst de herbruikbare bekers van de stad gebruikt en dat is goed verlopen”, zeggen Tim Mans en Wim Ottenbourg. “Achteraf heb je ook een pak minder opruimwerk.” De stad Tienen heeft bovendien een verbod voor het gebruik van glas bij evenementen en fuiven. “Per uitzondering en na risicoanalyse kan hiervan bij bepaalde evenementen afgeweken worden, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse streekbierenmarkt”, aldus burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

Degelijke motivatie

In de Stadsfeestzaal van Aarschot mag bij fuiven enkel getapt worden in plastic bekertjes en ook bij risicovolle evenementen, die in Aarschot of in een van de deelgemeenten plaatsvinden, bepaalt het veiligheidsprotocol van de stad dat er geen drank in glazen mag geschonken worden. “In Diest is er geen algemeen verbod op het gebruik van glas bij evenementen”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “We oordelen per evenement wat het risico is. Bij fuiven en festivals kan enkel plastic, bij evenementen met minder risico, zoals gezinsevenementen, mag er nog wel glas gebruikt worden. Organisatoren van grote evenementen kunnen mits degelijke motivatie aanvragen om glas te gebruiken. Zo kreeg de apres-ski-fuif van Ritmoz wel nog de toelating om voor de sfeer halve liters in glas te schenken.”