Pizzeria Roma wordt Pizzeria Da Vinci Vanessa Dekeyzer

12 maart 2020

18u03 66 Tienen Pizzeria Roma aan de Peperstraat is gesloten. Uitbaters Patrizia en Nicholas kijken uit naar een andere uitdaging. Maar het pand zal niet lang meer gesloten blijven want Gianni, Gulia en Enzo staan klaar om hier ‘Pizzeria Da Vinci’ te starten.

“Elf jaar lang hebben we met heel veel plezier en liefde onze zaak in Tienen gerund, maar we zijn aan een nieuw avontuur toe”, zeggen Patrizia en Nicholas. “Uiteraard willen we graag al onze klanten bedanken voor zoveel jaren trouw. Zij waren meer dan klanten voor ons. Zij waren vrienden.”

Patrizia en Nicholas willen toch één gerucht uit de wereld helpen. “Heel wat klanten bellen ons om te vragen of wij nu de Casa Al Parma op de Grote Markt in Tienen geopend hebben. Dat is niet correct. Wij hebben ons restaurant definitief gesloten en zijn niet van plan om elders in Tienen een andere zaak open te doen.”

Patrizia en Nicholas kunnen met een gerust hart vertrekken. De zaak wordt overgenomen door Gianni, Gulia en Enzo. Het drietal deed al ervaring op in Italiaanse restaurants, maar nu willen ze op eigen benen staan. “De pizza Napolitana zal centraal staan, die heeft een iets dikkere bodem. Naast een ruim gamma aan pizza zullen we ook enkele typisch Italiaanse gerechten op de kaart blijven behouden, die erg in de smaak vielen bij de klanten van de Roma.”

Da Vinci opent binnenkort te deuren en zal elke dag open zijn. Meer informatie kan je bekomen op het nummer 016/43.68.69.