PISO-Leerkracht Davy maakt veilige handgrepen voor het Tiense ziekenhuis Vanessa Dekeyzer

02 april 2020

12u11 0 Tienen Davy Segers, leerkracht mechanica in de PISO school heeft met een 3D-printer een bijzonder handig instrument gemaakt voor het ziekenhuis van Tienen. Met een deurgreep, die kan geopend worden met de onderarm, dus zonder handen te gebruiken, kan het risico op verspreiding van het coronavirus tot een minimum herleid worden.

“De voorbije jaren gebeurde het al eens dat we met het ziekenhuis samenwerkten en daardoor weten ze daar dat we zeer bedrijvig zijn met de 3D-printer”, vertelt Davy. “Als school vinden we het belangrijk om met bedrijven samen te werken en dit kan gebeuren in vele vormen, zoals stages en werkplekleren. En zeker in deze tijden is het meer dan nodig om solidair te zijn en samen te werken tegen het virus. Daarom hebben we als school niet getwijfeld om mee te werken aan dit project.”

Het ziekenhuis gaf Davy de link van Materialise die het initiatief van deze deurgrepen genomen heeft. “Het opzet van Materialise is om zoveel mogelijk grepen te laten 3D-printen en daarbij is het dus toegelaten om hun ontwerpen te delen”, vertelt Davy. “Het programmeren van de 3D-printer kan ik thuis op mijn laptop, waar ik met de software van de printer de files kan opladen en de nodige parameters kan aanpassen. Vorige week heb ik één set voor een ronde klink geprint en in het weekend zijn ze die bij mij thuis komen ophalen.”

Ook rechthoekig

Gisteren kreeg Davy het bericht dat zijn creatie perfect past, werkt en gebruikt wordt in het ziekenhuis. “Daarbij kreeg ik ook de vraag of ik er nog vijf extra voor een rechthoekige klink kan printen. De programma’s voor deze grepen zijn intussen gemaakt en deze zullen vandaag nog bij mij afgehaald kunnen worden. Samen tegen het coronavirus!”