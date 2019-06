PISO Clean krijgt 1.500 euro als beloning van Mooimakers Christian Hennuy

21 juni 2019

11u38 0 Tienen PISO Tienen nam als enige secundaire school in Tienen deel aan het project ‘Mooimakers’ van Ecowerf. De provinciale school viel in de prijzen en schepen Paul De Cort (Groen) kwam een cheque van 1500 euro overhandigen. Dit geld zal gebruikt worden om het project verder te zetten.

“We hebben ons ingeschreven voor het project ‘Mooimakers’ van Ecowerf, en we gaven het de naam PISO Clean. Het was vooral de bedoeling om de leerlingen te sensibiliseren en zwerfvuil en afval op te ruimen binnen en rond de school. De leerlingen kregen er lessen over en elke week werd een andere klas aangeduid van onze eerste drie leerjaren, die verantwoordelijk was voor het zwerfvuil. Er hebben dus zeker een 300-tal leerlingen aan meegedaan. In de toekomst gaan ook de andere leerjaren ingeschakeld worden. We hebben foto’s gemaakt van onze acties en deze op de site van de ‘Mooimakers’ geplaatst en zo een prijs behaald”, aldus Els Crabbé, coördinator van het project.

Voor de ontvangst van de prijs werd de klas 3 Voeding- Verzorging erbij gehaald. “Los van dit project wordt er ook dagelijks in de studie een klas aangeduid om het zwerfvuil op te rapen. We hebben hiervoor het nodige materiaal van de stad gekregen, namelijk prikstokken en handschoenen”, aldus directeur Paulette Wouters.