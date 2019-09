Pin van landbouwmachine komt terecht in onderbeen van landbouwer Vanessa Dekeyzer

23 september 2019

14u06 3

Op een veld aan de Hannuitsesteenweg in Goetsenhoven, ter hoogte van het vliegveld, geraakte een landbouwer maandagochtend rond 9.45 uur gewond. De man had een probleem met de cultivator, een landbouwwerktuig dat gebruikt wordt voor grondbewerking, en wilde dat zelf oplossen. Daarbij schoot plots een pin los. Die kwam terecht in het onderbeen van de boer. De MUG en de ziekenwagen kwamen ter plaatse. De man verkeerde niet in levensgevaar en was bij bewustzijn. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.