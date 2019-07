Philippe Smets van Natuurpunt Vogelwerkgroep Oost-Brabant doet oproep: “Geef tuinvogels extra water tijdens warme dagen” Vanessa Dekeyzer

09 juli 2019

16u33 6 Tienen Water is essentieel voor vogels, om te drinken en om in te baden. Door de droogte van de afgelopen weken hebben heel wat vogels het dan ook moeilijk om water te vinden. “Een helpende hand van de mens is onmisbaar. Niet alleen in de winter, maar ook in de zomer. Een vogelbad kan wonderen doen”, zegt Philippe Smets van Natuurpunt Vogelwerkgroep Oost-Brabant.

“Hoewel vogels niet zweten, verliezen ze toch voortdurend vocht via hun ademhaling en hun uitwerpselen”, vertelt Philippe. “Insectenetende vogels krijgen water binnen via hun sappige prooien. En ook roofvogels en uilen halen hun vocht uit het vlees van hun slachtoffers. Toch moeten alle vogels nu en dan water drinken, bij warm weer soms zelfs enkele malen per dag. Zeker zaadeters moeten veel water drinken omdat dit in hun voedsel ontbreekt.”

De meeste vogels drinken door een slokje te nemen uit een plas of drinkschaal en vervolgens hun kop naar achter te buigen. “Duiven drinken dan weer door hun snavel in het water te steken en het water vervolgens als door een rietje op te zuigen. Boerenzwaluwen zijn een uitzondering: ze drinken uit vijvers en meren door er in een boog laag overheen te vliegen en met geopende snavel water op te scheppen zonder te landen.”

Water is ook essentieel om in te baden, wat een belangrijke rol speelt bij het onderhoud van de veren. Door het verenkleed vochtig te maken, komt het vuil los te zitten en zijn de veren gemakkelijk schoon te maken. Een vogelbad kan dus helpen. “Het simpelste vogelbad is een onderzetschotel voor een bloempot met een steen in het midden waarop de vogels kunnen staan, of een omgekeerd deksel van een vuilnisemmer, ingegraven in de grond”, legt Philippe uit.

“Je kan ook gewoon een diep soepbord gebruiken”, gaat Philippe verder. “Het vogelbad moet wel wekelijks worden gereinigd. Gebruik daarvoor een verdund, niet-giftig desinfecterend middel en spoel grondig na. Vogels zijn afgeleid als ze baden, waardoor ze kwetsbaar zijn voor aanvallen van katten en honden. Door het waterbad in de buurt van struiken en bomen te plaatsen waarin vogels zich kunnen terugtrekken om na het baden de veren schoon te maken, zal je meer bezoekers lokken.”