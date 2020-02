Philippe Liesenborghs verkozen tot Tienenaar van het jaar Kristien Bollen

04 februari 2020

Tienenaar in hart en nieren Philippe Liesenborghs is dit jaar tijdens de derde editie van het Gala van de Tiense Troeven verkozen tot "Tienenaar van het jaar". Philippe, bekend van OpgewektTienen en Riso Vlaams-Brabant met onder meer de stadsakker, is niet verlegen om zijn schouders onder een project dat onze samenleving bij elkaar brengt, te steken.

Het was al het derde jaar op rij dat Philippe voor deze titel genomineerd was, maar nooit haalde hij het. Dit jaar was het wel prijs. “Derde keer, goede keer zeker?”, lacht Philippe die tevens de andere genomineerde kandidaten een hart onder de riem stak en ook hen feliciteerde voor hun verdiensten. “Toch doet het deugd om deze prijs in ontvangst te mogen nemen. Ook wel een erkenning voor de jarenlange inzet, al ben ik nog wel van plan om een tijdje door te gaan”, besluit de man die het (verenigings)leven in Tienen wat terug op de kaart wist te zetten.