Peuters spelen, ouders leren over peuterpuberteit Christian Hennuy

04 juni 2019

11u16 0

Huis van het Kind Tienen organiseert op donderdag 6 juni een pop-up speelpunt in het Ooievaarsnest aan de Veldbornstraat 16 in Tienen, van 8.30 uur tot 11.30 uur. Een zandbak, fietsjes en spelmateriaal staan klaar. Voor de volwassenen wordt er thee en koffie voorzien, voor de kinderen is er water, fruit en een koekje. Het speelpunt is gratis. Inschrijven is niet nodig. Info: 0492/18.32.37.

Daags erna op vrijdag 7 juni, van 10 uur tot 12 uur organiseert Huis van het Kind, aan de Aarschotsesteenweg 1 in Tienen een infosessie: ‘peuters, lief maar soms lastig’ . Natuurlijk zijn het allemaal schatten van kinderen, maar opvoeden is niet gemakkelijk. Het is de ideale praatsessie voor wie wil ingaan op peuterpuberteit. De sessie wordt begeleid door Imke Van Herrewegen van Kind & Gezin. Tijdens de sessie wordt er kinderopvang voorzien. Graag vooraf inschrijven via info@huisvanhetkind.tienen.be.