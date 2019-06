Petra Heeren en Astrid Van Kelecom concerteren in kerk Christian Hennuy

11 juni 2019

Op vrijdagavond 21 juni organiseert Landelijke Gilde Vissenaken haar eerste zomerconcert in de Sint-Pieterskerk van Vissenaken om 20 uur. Na een jarenlange traditie van vakantieconcerten, in openlucht op de binnenkoer van de pastorie, en van muzikale avonden in de Kronkel, volgt nu voor de eerste keer een zomerconcert dat plaats zal vinden in de kerk zelf. Zowel Nederlandstalige als anderstalige bekende liedjes van vroeger en nu passeren de revue, en worden gezongen door Petra Heeren en Astrid Van Kelecom.

De muzikale leiding is in handen van maestro Ray Heeren, die kan terugvallen op een schitterende muzikale carrière van meer dan 65 jaar. Jos Vangramberen presenteert. De toegang bedraagt 7 euro voor niet-leden. In deze inkomprijs is bovendien een welkomstaperitief inbegrepen, aangeboden door Landelijke Gilde Vissenaken tijdens de receptie na het concert, in de Kronkel.