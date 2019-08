Petanqueclub huldigt kampioenen Christian Hennuy

09 augustus 2019

De petanqueclub Onder Ons met thuisbasis in het Vianderdomein , organiseerde een clubkampioenschap .Er werd gespeeld over vijf donderdagen in plaats van de gebruikelijke negen. De drie besten waren Omer Denevin met 9 gewonnen matchen , tweede werd de kampioen van verleden jaar Marc Hombroecks met 8 gewonnen matchen en op de derde plaats net als verleden jaar José Marteau met eveneens 8 gewonnen matchen. Er vielen in totaal 11 spelers die de vijf speeldagen volledig hadden afgewerkt, in de prijzen. De 91 jarige voorzitter Fille Pansaerts was zeer tevreden over de opkomst. Op zaterdag 17 augustus vanaf 14 uur organiseert Onder Ons een groot tornooi met 18 ploegen tijdens de Viandrafeesten .