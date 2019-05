Personeel betrapt winkeldief Kristien Bollen

28 mei 2019

18u32 3

In een winkel in de Leuvensestraat in Tienen betrapte personeel deze voormiddag rond 10.35 uur een winkeldief op heterdaad en hield die staande. De 38-jarige dame had speelgoed in haar handtas verborgen. De politie nam de dame mee naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek.