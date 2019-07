Personeel betrapt winkeldief Kristien Bollen

16 juli 2019

In de Carrefour aan de Albertvest in Tienen betrapte het personeel maandagnamiddag rond 16.45 uur een winkeldief. Een 60-jarige dame uit Zoutleeuw was de kassa gepasseerd met enkele goederen zonder die te betalen. De dame gaf de feiten toe en betaalde alsnog voor de spullen.