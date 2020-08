Peggy Prouvé van Look Unique verkozen tot vriendelijkste handelaar Kristien Bollen

26 augustus 2020

19u47 1

Peggy Prouvé (42) runt al twintig jaar haar schoonheidssalon Look Unique aan de Oplintersesteenweg in Tienen. Een schoonheidssalon waar je terecht kan voor nagelstyling, huidverbetering of pedicure. “Ik ben voornamelijk gespecialiseerd in definitieve ontharing”, vult Peggy wel aan. Na al die jaren heeft de vrouw een vast cliënteel opgebouwd. “In deze coronatijden is het voor een zelfstandige niet makkelijk en dan doet het enorm deugd dat klanten het weten te appreciëren dat je je job met hart en ziel doet. En bovendien, vriendelijkheid kost helemaal niets, dat krijg je er hier gratis bij”, sluit Peggy lachend af.