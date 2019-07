Paterskerk is het decor voor de eerste ‘Jazz Tienen’ vdt

15 juli 2019

15u18 0 Tienen Op zondag 21 juli presenteren Jazz Tienen en de stad Tienen de eerste editie van het jazzfestival ‘Jazz Tienen’ in het unieke en sfeervolle kader van de oude ruïne van de Paterskerk. De toegang is gratis.

Jamfred mag de spits afbijten om 17.30 uur. “Jamfred is een gezellig jazz-combo rond pianist-componist Frederic Boyen dat een mix van standards, bossanova’s en popsongs brengt”, zegt Ernst Vranckx, voorzitter Jazz Tienen. “Daarna volgt de Jos Moons Little Big Band die nostalgie uitademt. Geen stevige big band sound, maar sophisticated jazz, veel improvisatie en subtiele kleuren in de arrangementen. Wie zou willen dat de jaren vijftig nog blijven voortduren, wordt niet teleurgesteld.” Hugo Boogaerts’ Moon Express treedt om 21.30 uur aan. Deze formatie (voorheen HB Express) voert de luisteraar mee alsof ze op een trein een rit maken door diverse stijlen zoals jazz, funk, soul en rhythm en blues. “Deze groep muzikanten laten zelfs de niet-jazzliefhebbers niet onberoerd”, zegt schepen Wim Bergé (CD&V). “Hugo Boogaerts verwierf naam bij Wizzards of Ooze en El Tattoo del Tigre. Beide groepen hadden faam tot ver buiten België.”

Jazz Tienen wordt om 17 uur geopend en na de concerten afgesloten door een dj set van Selector Niel & Jaki Soigneur.