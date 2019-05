Pater Sylvester begeleidt voor het laatst de eerste communicanten van Bost vdt

30 mei 2019

Pater Sylvester neemt na vijftien jaar afscheid van de parochies Goddelijke Zaligmaker Hakendover, H.-Petrus en Paulus Grimde, Sint-Laurentius Goetsenhoven en Sint-Odulphus Bost. Vandaag mocht hij de laatste keer de mis doen voor de eerste communicanten. “Wat gaat er gebeuren als Sylvester weg is?”, zegt catechist Martine Casseau. “Misschien zijn dit de laatste communicanten van Bost.”

De plechtige communie wordt al een hele tijd niet meer in Bost maar in Hakendover gedaan, maar de eerste communie is nog een vaste waarde. “We weten met het vertrek van de pastoor niet of we deze traditie volgend jaar nog in stand kunnen houden. Zal er een pastoor uit een andere parochie komen of moeten onze communicanten naar een andere parochie gaan”, zegt Martine. “Allemaal vragen, waar we vandaag geen antwoord op kennen. Bovendien vinden we het heel jammer dat onze pastoor weg gaat. We gaan hem erg missen.”

“Ik ga het hier ook missen”, zegt Sylvester. “Maar ik heb als lid van de Orde van de Missionarissen van Scheut de eed van het celibaat, armoede en gehoorzaamheid afgelegd. Wanneer de Orde me zegt dat ik elders nodig ben, moet ik me daarbij neerleggen. Vaak verblijf je maximum tien jaar op één plaats. Ik ben hier dus eigenlijk al langer dan gebruikelijk.” De pastoor verhuist naar Gullegem. “Daar moet ik weer vanaf nul starten, zoals vijftien jaar geleden in Bost. Hier heb ik me altijd gelukkig en goed gevoeld. Het is een warme gemeenschap, die ik zeker nooit zal vergeten.”

Op zondag 23 juni om 15 uur vindt in de kerk in Bost de officiële afscheidsviering van pater Sylvester plaats. Iedereen is welkom.