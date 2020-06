Pastoors en penningmeester riskeren celstraf voor verbrassen 33.000 euro offergelden Kim Aerts

23 juni 2020

06u00 0 Tienen Twee geestelijken en een penningmeester van de Kerkfabriek in Tienen riskeren drie maanden gevangenisstraf voor gesjoemel met offergeld. Over een tijdspanne van acht jaar zou zo’n 33.000 euro in eigen zakken zijn verdwenen. Volgens de verdediging dienden de centen om vrijwilligers uit te betalen.

Het waren twee voormalige bestuursleden van de Tiense Kerkfabriek die in 2014 de kat de bel aanbonden. De transitrekening van de Kerkfabriek toonde weinig transparantie, terwijl er wel veel geldstromen genoteerd werden. Op de rekening werden offergelden gestort afkomstig van misvieringen, uitvaarten, collectes en inkomsten van bijvoorbeeld een kaarsenverkoop. De beheerder van de rekening was penningmeester Roger D. Als volmachtdrager wijzigde hij de functie van de rekening, waardoor er ook cash afhalingen mogelijk werden. De transitrekening diende daarentegen enkel om tijdelijk geld op te parkeren en uitbetalingen te doen aan de Kerkfabriek, het aartsbisdom, celebranten, parochiale werking, organisten en andere vrijwilligers. “Als Kerkfabriek kregen zij maandelijks storting maar ze kregen nooit de detailstaat. Er werd opvallend weinig gestort en toen de vzw VPW (parochiale werking, red.) vroeg om te zien hoe er tot die berekeningen werd gekomen, kregen ze nul op het rekest. Het aartsbisdom reageerde eerst lauw, tot er gedreigd werd met gerechtelijke stappen. Het was hallucinant toen de bankafschriften kenbaar werden gemaakt. Tussen 2005 en 2012 waren er enorm veel bewegingen op die rekening en veel stromen waren verboden en frauduleus”, deed de advocaat van de burgerlijke partij het verhaal uit de doeken.

Winkelaankopen

De penningmeester passeerde met de bankkaart langs de kassa’s van verschillende warenhuizen in Middelkerke, Oostende en Mariakerke. Ook Joris H. (70) - al meer dan dertig jaar deken - en de ondertussen gepensioneerde pastoor William V. deden hun duit in het zakje. Van die laatste stond bekend dat hij leefde met een gat in zijn hand. Een bewindvoerder was uiteindelijk nodig om soelaas te brengen bij de uitgaven van V.

“Biljetten die in de schaal werden gelegd tijdens een viering hield hij achter. Van zes uitvaarten stak hij 1.500 euro in eigen zak. Het kwam zelfs zover dat de deken de verdelingen zelf wilde doen, omdat hij zijn pastoor niet meer vertrouwde. Maar hij werd wel nog altijd een hand boven het hoofd gehouden”, meende de burgerlijke partij. Toen de vermeende praktijken aan het licht kwamen, werd een handgeschreven document opgesteld waarin 26.816 euro van de totaalsom verantwoord werd door verschillende uitvaarten in de kerk. Maar volgens de burgerlijke partij is het bedrag een grote overschatting en totaal van de pot gerukt. Ook in de koffer van de sacristie zouden grote bedragen ontvreemd geweest zijn. Dat werd duidelijk in de aanloop van de afzetting van de penningmeester in 2013 door het bisdom. “De koffer werd maandelijks leeggehaald en er zat amper geld in. Eind 2012 telde men plots inkomsten van 415 euro en 500 euro voor respectievelijk september en oktober. Ze ontvingen zelfs meer geld terwijl het aantal misvieringen op dat moment gehalveerd was. Ze voelden zich gewoonweg onaantastbaar”, besloot de burgerlijke partij.

De penningmeester verklaart dat hij het nooit heeft gedaan om zich persoonlijk te verrijken. Maar het gaat om een hele reeks geldbedragen waarvoor geen enkele verantwoording kan worden gegeven Procureur

Misbruik van vertrouwen

Volgens het parket maakten de drie zich onomstotelijk schuldig aan misbruik van vertrouwen. “De penningmeester verklaart dat hij het nooit heeft gedaan om zich persoonlijk te verrijken. Maar het gaat om een hele reeks geldbedragen waarvoor geen enkele verantwoording kan worden gegeven”, constateerde de procureur. Zij vroeg voor ieder een celstraf van drie maanden en 800 euro geldboete, eventueel met uitstel. Er werd eveneens een verbeurdverklaring van 33.164 euro geëist.

Volgens de verdediging ging dat bedrag niet in rook op, maar werd het gebruikt om vrijwilligers uit te betalen. “Bij het eerste verhoor werden daaromtrent meteen verklaringen afgelegd. Van 2005 tot 2013 gaat het om vijfhonderd begrafenissen, waarbij telkens twee vrijwilligers tien euro kregen. Al de rest van het bedrag kwam toe aan de vzw van de parochiale werking”, verklaarde de verdediging van de deken en de penningmeester. “Het is aan het parket om te bewijzen dat hun verklaringen niet juist zijn. Al die vrijwilligers die bij naam genoemd zijn, had men kunnen ondervragen. Dan moet men bij het begin van het onderzoek de juiste instructies geven. Maar dat is hier niet gebeurd. En dan moet men na het strafonderzoek niet komen zeggen dat mijn cliënten dieven zijn.”

De advocaat vroeg voor zijn cliënten de vrijspraak. Pastoor V. stuurde zijn kat naar het proces en zal bij verstek veroordeeld worden. De rechter velt uitspraak op 25 augustus.